В Таджикистан из РФ вернули семь детей, оставшихся без попечения родителей

В течение 2025 года 52 несовершеннолетних были возвращены в республику

ДУШАНБЕ, 24 декабря. /ТАСС/. Консульская служба посольства Таджикистана в России в сотрудничестве с МВД республики вернула на родину семь детей - граждан Таджикистана, которые оказались в РФ без попечения родителей. Об этом сообщило посольство Таджикистана в Москве.

Подчеркивается, что репатриация была проведена в соответствии с соглашением от 7 октября 2002 года о сотрудничестве государств - участников СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания. "Следует отметить, что в течение текущего года 52 несовершеннолетних гражданина были возвращены в Республику Таджикистан", - добавили в посольстве.