В КЧР ветераны СВО впервые стали выпускниками "Школы фермера"

Занятия проводились в течение трех месяцев по двум направлениям - "Садоводство" и "Коневодство"

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 24 декабря. /ТАСС/. Ветераны СВО в Карачаево-Черкесии впервые стали участниками образовательного проекта "Школа фермера", который готовит профессиональные кадры для сельского хозяйства и реализуется на базе Северо-Кавказской государственной академии (СКГА) с 2024 года.

"Бесплатное обучение в этом году впервые прошли восемь участников и ветеранов специальной военной операции. Всего ряды аграриев Карачаево-Черкесии в 2025 году пополнили 30 выпускников второй "Школы фермера", которая завершила свою работу сегодня", - сообщили ТАСС в академии.

Занятия проводились в течение трех месяцев по двум направлениям - "Садоводство" и "Коневодство". Были организованы различные курсы, консультации экспертов, тренинги по подготовке бизнес-проектов, практические семинары на базе ведущих сельскохозяйственных предприятий КЧР. Разведению и уходу за лошадьми в рамках "Школы фермера" в регионе обучали впервые.

"Многие слушатели уже имеют собственное дело и пришли за отраслевыми знаниями, другие осваивают новые направления с нуля, но для всех - это ценный практический опыт, который помогает реализовать мечту стать частью агропромышленного комплекса и большой аграрной семьи, внести реальный вклад в развитие сельского хозяйства и продовольственную безопасность страны", - отметил на закрытии школы ректор СКГА Руслан Кочкаров.

Социальный образовательный проект Россельхозбанка, Северо-Кавказской государственной академии реализуется при поддержке Минсельхоза РФ, правительства КЧР, региональной АККОР и крупнейших сельхозтоваропроизводителей региона.