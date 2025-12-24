Путин вручает в Кремле госнаграды выдающимся россиянам

Среди награждаемых - известные музыканты и артисты, а также представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и других сфер

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля награждает орденами, медалями и почетными званиями выдающихся личностей из разных областей деятельности.

Среди награждаемых - известные музыканты и артисты, а также представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и других сфер.

Высший государственный орден РФ - орден Святого апостола Андрея Первозванного глава государства вручит режиссеру Никите Михалкову. Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени вручается в том числе народному артисту Юрию Антонову и ректору МГИМО МИД России, академику РАН Анатолию Торкунову.

Среди награжденных орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени - журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени - директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, а также народный артист, пианист Денис Мацуев.

Кроме того, президент наградит орденом Александра Невского директора телеканала ТНТ Тину Канделаки. Почетное звание "Заслуженный врач РФ" присвоено главе Роспотребнадзора Анне Поповой, а почетное звание "Народный артист РФ" певцу, руководителю Севастопольского театра оперы и балета Ильдару Абдразакову.