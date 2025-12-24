РЭО: решение по вывозу отходов в праздники должно занимать не более 24 часов

Когда проблема не устраняется дольше этого периода, без дополнительных согласований должны подключаться МЧС и ГИБДД, отметил оператор

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) вместе с властями регионов готов за 24 часа отрабатывать жалобы граждан на невывоз отходов в новогодние праздники. Владельцам машин, мешающих проезду мусоровозов, направят уведомления через "Госуслуги авто", сообщает пресс-служба РЭО.

"Участникам совещания напомнили о необходимости строго соблюдать сроки реагирования на обращения граждан. Устранение выявленных проблем должно занимать не более 24 часов, а все случаи превышения установленного срока будут находиться на особом контроле федерального штаба с возможным подключением дополнительных служб", - говорится в обращении.

В случаях, когда проблема не устраняется более 24 часов, без дополнительных согласований должны подключаться МЧС и ГИБДД. Также в числе ключевых мер, которые должны быть обеспечены на местах, - назначение единого ответственного за вывоз отходов, утверждение и неукоснительное соблюдение усиленных графиков, наличие не менее 10% резерва техники и персонала.

"В праздничные дни система обращения с отходами работает в условиях повышенной нагрузки, поэтому здесь недопустимы размытая ответственность и формальный подход. В каждом регионе должен быть четко определен единый центр принятия решений, а все службы - понимать свои зоны ответственности и действовать синхронно. Наша задача - не реагировать постфактум, а заранее выстроить устойчивую работу, чтобы жители не сталкивались с проблемами в праздники", - отметили в пресс-службе.

В РЭО подчеркнули, что при несоблюдении графика вывоза ответственность несет региональный оператор. В то же время вопросы, связанные с запаркованностью контейнерных площадок, нерасчищенными подъездными путями или неудовлетворительным состоянием территории, относятся к зоне ответственности региональных и муниципальных органов власти. Каждый инцидент будет рассматриваться адресно, без автоматического перекладывания ответственности.

Как отметили в РЭО, регионам рекомендовано активнее использовать мобильное приложение "Госуслуги авто", которое позволяет направлять владельцам транспортных средств уведомления о блокировании проезда к контейнерным площадкам. Сообщения направляются анонимно, без передачи персональных данных, и доставляются владельцу автомобиля в виде пуш-уведомления, что позволяет быстро устранить препятствие без привлечения эвакуации и экстренных мер.