Открылись новогодние задания для участников конкурса "Это у нас семейное"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Новогодние дополнительные задания открылись для участников конкурса "Это у нас семейное", сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ).

"Шанс выйти в финал конкурса "Это у нас семейное", самого массового проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", появился у семейных команд, допущенных до окружных полуфиналов. В преддверии Нового года в их семейных аккаунтах открылись два задания - "Праздничное настроение" и "Необычная елка", - говорится в сообщении.

Выполнение дополнительных заданий дает семьям еще одну возможность войти в число финалистов, даже если после участия в полуфинале они не станут его победителями. Задания открываются постепенно и уже доступны для выполнения каждой команде, вышедшей в полуфинал, независимо от даты его проведения.

Начиная с 24 декабря и до 14 января 2026 года семьям предлагается создать "Новогоднее настроение" - подготовить костюмы Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей и организовать поздравление с Новым годом знакомых, соседей, родственников. В задании "Необычная елка", открытом 17 декабря и доступном до 7 января, необходимо самостоятельно создать из подручных материалов главный атрибут Нового года - елку, украсить ее предметами, отражающими российский культурный код, например, матрешками, кокошниками, различными персонажами, цитатами писателей и поэтов.

"Команды уже приступили к выполнению тематических заданий и проявили фантазию. Для создания елки использовали лыжи, картон, пенопласт, воздушные шары и даже брус, а для украшения - поделки, в том числе изготовленные в рамках других заданий конкурса "Это у нас семейное", мишуру, раритетные игрушки, бумагу. Сегодня открылось второе тематическое праздничное задание, и мы призываем все семьи скорее присоединяться к выполнению", - отметил генеральный директор РСВ, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Всего на участие во втором сезоне зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Полуфиналы проекта проходят с ноября 2025 года по май 2026 года. Финал пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Конкурс является частью национального проекта "Семья".