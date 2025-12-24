Собянин пригласил любителей видеоигр вступать в беспилотные войска

Мэр отметил, что в столице регулярно проходит порядка 200 различных киберспортивных соревнований

Мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Таланты москвичей, которые побеждают в киберспортивных турнирах, могут быть применимы в Беспилотный войсках России. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

"Москвичи на всех общероссийских соревнованиях занимают как правило первые места, любят поиграть в видеоигры. Для нас сегодня важно, чтобы любители видеоигр вообще не забывали, что их таланты вполне могут [быть] применимы в беспилотных войсках, для нашей победы. Есть действительно ребята, которые заключают контракты, сейчас вот в рамках министерства обороны создают специальные подразделения, поэтому если кто-то будет желать, то у них есть особые преференции, наверное их примут с большим удовольствием", - сказал Собянин.

Он отметил, что в Москве регулярно проходит порядка 200 различных киберспортивных соревнований.