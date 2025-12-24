В Саратовской области увеличивают размер выплаты контрактникам до 1 млн рублей

Выплата составляла 450 тыс. рублей с 28 октября по 31 декабря

САРАТОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Размер единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ увеличивают в Саратовской области до 1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление, согласно которому при заключении контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ с 1 января 2026 года единовременная выплата будет составлять 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее - с 1 февраля по 24 августа - региональная выплата составляла 700 тыс. рублей. С 25 августа по 27 октября была на уровне 2,2 млн рублей, а с 28 октября по 31 декабря - 450 тыс. рублей.