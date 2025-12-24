Путин назвал единение общества вокруг больших целей залогом свершений России

Президент РФ выделил "готовность миллионов людей объединяться вокруг общих целей, больших общих целей, добиваться результатов на производстве и в ратных делах, в науке, в сельском хозяйстве, на ниве культуры и просвещения"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российское общество, миллионы людей демонстрируют единение вокруг больших целей. И в этом - залог великих свершений, которые ждут страну впереди, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Российский лидер отметил, что по традиции церемония проходит в преддверии Нового года, "в атмосфере наступающего праздника, когда принято подводить итоги и строить планы на будущее, верить, что впереди большая работа".

"Большие свершения, много хорошего, - дополнил глава государства. - Уверен, так оно и будет, все эти ожидания обязательно сбудутся. Залогом тому - созидательная сила российского общества".

Путин выделил "готовность миллионов людей объединяться вокруг общих целей, больших общих целей, добиваться результатов на производстве и в ратных делах, в науке, в сельском хозяйстве, на ниве культуры и просвещения".

"Присуждение вам наград и званий - это свидетельство безупречного профессионального мастерства, подлинного патриотизма, искренней любви к Родине, - обратился Путин к собравшимся в Екатерининском зале Сенатского дворца. - Признание государством и обществом ваших достижений, ярких и значимых для России и для всего нашего народа".