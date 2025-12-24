"Украинская правда": на Украине действует почти 8 тыс. храмов канонической УПЦ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Почти 8 тыс. храмов на Украине остаются в юрисдикции канонической Украинской православной церкви (УПЦ), несмотря на попытки Киева заставить их перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщило издание "Украинская правда".

По данным издания, за почти четыре года с момента начала СВО в ПЦУ перешли только менее тысячи общин УПЦ. Так, в начале 2022 года в стране действовали 8 782 храма УПЦ, а сейчас - 7 826.

С каждым годом переходов общин УПЦ под юрисдикцию ПЦУ становится все меньше: в 2023 году зафиксировали 386 таких случаев, в 2024 - 191, а в 2025 - лишь 157.

Гонения на каноническую УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ под юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции. В августе 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, направленный на фактический запрет деятельности канонической УПЦ на Украине. 2 июля 2025 года он же лишил предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства.

Несмотря на все усилия Киева, в стране насчитывается порядка 5-6 млн прихожан канонической Украинской православной церкви.