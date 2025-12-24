Дом народов России в ДНР собрал 100 детей со всего региона на "Елку ценностей"

Поздравить школьников приехали глава ФАДН Игорь Баринов и актер Иван Охлобыстин

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 24 декабря. /ТАСС/. Новогодняя акция "Елка ценностей" объединила около 100 детей в Доме народов России в ДНР, передает корреспондент ТАСС.

"В филиале [Дома народов России] проходит праздник - "Елка ценностей". Сегодня будут присутствовать около 50 детишек. Это дети национально-культурных автономных организаций, это дети из семей военнослужащих - разные категории детей, школьники, даже детсадовцы у нас, наши подопечные дети Федерального агентства по делам национальностей", - сказала ТАСС руководитель филиала Ирина Белякова.

Она добавила, что аналогичная акция прошла 23 декабря, собрав также порядка 50 детей. Праздник прошел на трех локациях. Встречала ребят новогодняя ярмарка угощений, на которой участники разукрашивали пряники, на второй локации дети писали письма бойцам на фронт, на третьей - прошла пантомима о ценностях, во время которой нужно было без слов показать заданную ценность, остальные участники ее отгадывали.

Поздравить детей приехали глава ФАДН Игорь Баринов и актер Иван Охлобыстин. Вместе с Дедом Морозом, который пришел на праздник, гости раздали детям новогодние подарки. "С одной стороны, мы сегодня пытаемся создать новогоднее настроение, и мне кажется, это удалось, <…> а с другой стороны - как раз в такой хорошей, предпраздничной, светлой атмосфере донести до них (детей - прим. ТАСС) определенное содержание, которое важно для формирования их сегодняшнего мировоззрения", - сказал журналистам Баринов.