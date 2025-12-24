В ГД внесли проект о защите жертв сталкинга

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" в Госдуме внесли в палату парламента проект о защите жертв сталкинга от навязчивого преследования. Документ размещен в Думской электронной базе.

Проект федерального закона "О противодействии навязчивому преследованию" был разработан Ксенией Горячевой и Сарданой Авксентьевой. Проект базового закона устанавливает, что под навязчивым преследованием понимается систематическая слежка и ожидание лица в местах его повседневной жизни, попытки установить контакт через звонки, СМС, переписки, или подарки, переданные через третьих лиц, а также использование персональных данных жертв сталкинга для заказа на имя жертвы товаров, работ, корреспонденции и прочего. Инициативой установлено, что преследователем не может стать жена или муж, а также собственники помещения, в котором проживает жертва сталкинга.

Согласно проекту, лицо, подвергнутое навязчивому преследованию, может обратиться в суд с заявлением об установлении охранного ордера, который подразумевает запрет преследователю приближаться к жертве на определенное расстояние, посещать места ее повседневной жизни, а также контактировать с ней, включая электронные и иные формы связи. Кроме того, проектом установлено право жертве преследования требовать компенсацию морального и материального вреда, причиненного в результате навязчивого преследования.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.