Кабмин внесет в Госдуму второй пакет мер по противодействию мошенникам

Документ включает порядка 20 инициатив, направленных на снижение рисков кибермошенничества и усиление безопасности пользователей

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ направит на рассмотрение Госдумы второй пакет законодательных мер по противодействию мошенничеству, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

"Правительство вносит на рассмотрение депутатов Госдумы второй пакет мер по защите граждан от мошенников. Документ включает порядка 20 инициатив, направленных на снижение рисков кибермошенничества и усиление безопасности пользователей", - отметили в аппарате вице-премьера.