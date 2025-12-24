ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Меркачева передала Путину список осужденных для возможного помилования

Глава СПЧ Валерий Фадеев отметил, что поддерживает инициативу члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
14:01
обновлено 14:48
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева подготовила и передала президенту РФ Владимиру Путину список осужденных для возможного помилования. Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

"Ева Меркачева передала президенту список. Я ее абсолютно поддерживаю. На заседании СПЧ у нее не было списка, и она обозначила те категории осужденных, которые, по ее мнению, могут быть помилованы. Президент попросил список. Она подготовила такой список", - сказал Фадеев журналистам.

При этом Фадеев не рассчитывает, что помилование произойдет до Нового года. "Если этого не произойдет, это не означает, что сама идея отвергнута. Обычно амнистии проводят к праздникам, к какой-то дате, а помилование бывает вне календарного графика", - сказал Фадеев.

На заседании СПЧ Меркачева выступила с рядом инициатив по развитию суда присяжных, а также по помилованию по случаю Нового года. Она отметила, что уже традиционно просит президента о помиловании инвалидов, а также женщин с детьми. Путин попросил правозащитницу направить в Кремль ее предложения для "новогоднего помилования".

8 марта 2024 года Путин подписал указ о помиловании 52 женщин. Как сообщал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение было связано с обсуждавшейся на встрече с СПЧ темой амнистии нескольких категорий женщин, которую поднимала Меркачева. 

