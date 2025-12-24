Путин проиндексировал стипендии выдающимся спортсменам на 4%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проиндексировал стипендии спортсменам с выдающимися достижениями на 4%, выплаты с учетом увеличения начнут выплачивать с 1 января 2026 г. Указ опубликован на портале правовых актов.

Так, выплата чемпионам Олимпийских игр, входивших в сборные команды СССР или РФ, кандидатам в сборные повышается с 60 тыс. рублей до 62,4 тыс. рублей. Индексация распространена и на чемпионов XVI Олимпийских зимних игр 1992 года, Игр XXV Олимпиады 1992 года, которые входили в состав объединенных команд, включавших в себя спортсменов республик бывшего СССР.

Кандидаты в сборные РФ, занявшие I, II, III и другие места на официальных международных спортивных соревнованиях или официальных всероссийских спортивных соревнованиях, теперь будут получать стипендию в размере 59,2 тыс. рублей, 57,2 тыс. рублей, 55,1 тыс. рублей, 33,2 тыс. рублей и 25 тыс. рублей соответственно. Так, сумма увеличилась на 2 280 рублей, 2 200 рублей, 2 120 рублей, 1 180 рублей и 1 тыс. рублей соответственно.

Для тренеров сборных, которые способствовали достижению высоких результатов, стипендия так же повышена от 1 тыс. рублей до 2 400 рублей и теперь составляет от 26 000 рублей до 62 400 рублей.

Специалисты сборных команд, которые достигли высоких результатов, получили соответствующую прибавку.

Индексация распространилась и на призеров I, II, III и иных мест международных или всероссийских соревнованиях, на их тренеров и на тренеров чемпионов-паралимпийцев.

Квоты на стипендии президента

Кроме того, другим указом глава государства скорректировал квоты на выплату стипендий. На 100 - до 475 квот - увеличено их количество для чемпионов Всемирных игр глухих, Сурдлимпийских игр, чемпионов-паралимпийцев, входивших или бывших кандидатами в сборные России и СССР, а также в объединенную команду бывшего СССР на Паралимпиаде в 1992 году.

С 400 до 310 стипендий понижена квота для серебряных и бронзовых призеров Олимпийских игр из сборных СССР или РФ, которые завершили карьеру и получают пенсию. Решение касается и серебряных и бронзовых призеров XVI Олимпийских зимних игр 1992 года, Игр ХХ Олимпиады 1992 года, входивших или бывших кандидатами в сборные России и СССР, а также в объединенную команду бывшего Советского Союза.

Такое же понижение квоты распространяется и на бывших спортсменов-паралимпийцев.

И на 50 стипендий - до 150 снизилось количество для победителей, серебряных и бронзовым призеров международных соревнований "Дружба-84", которые завершили карьеру и получают пенсию или же ежемесячное пожизненное содержание.