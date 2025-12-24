Фадеев: решение о приеме на обучение детей мигрантов должны принимать школы

По мнению главы Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, как только ребенок приезжает в Россию, надо им заниматься

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Решение вопроса о том, достаточно ли хорошо ребенок мигрантов владеет русским языком для обучения в российской школе, можно доверить самим школам. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Надо больше доверия школам, педагогам, директорам. Мне-то представлялось, что школа сама должна принимать решение - брать этого ребенка или не брать, потому что ей учить. Мне кажется, это ключевой момент - школа должна принимать решение", - сказал Фадеев журналистам.

По его мнению, как только ребенок приезжает в Россию, надо им заниматься. "Это не выкручивание рук, не нарушение прав, это великое достижение цивилизации - все дети учатся. Мы не должны допускать, чтобы малолетние дети не ходили в школу, а как в XIX веке помогали на базаре своим родителям", - сказал Фадеев.

Ранее глава СПЧ заявил, что родители-мигранты должны обеспечить ребенку достаточный уровень подготовки для обучения в российской школе, в частности, знание русского языка, в противном случае ребенок должен учиться на родине.

С 1 апреля 2025 года в России тестирование на знание русского языка стало обязательным условием для приема в школу детей мигрантов. В пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не были зачислены из-за отсутствия положительного результата тестирования на знание русского языка.