Фадеев призвал уравнять ставку учителя с МРОТ

Также всю допработу следует оплачивать отдельно, считает глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Выплаты по ставке учителям нужно установить не ниже МРОТ и всю дополнительную работу оплачивать дополнительно, чтобы зарплаты учителей были достойными вне зависимости от региона. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Моя позиция: надо все упростить. Надо сделать выплаты по ставке везде одинаковые, приличные, не ниже МРОТ. И ставка учителя - 18 часов - не должна быть ниже этой суммы. А дальше уже классное руководство, проверка тетрадей, внеклассная работа, местные надбавки", - сказал Фадеев журналистам, отвечая на вопрос о разнице в оплате труда школьных учителей в разных регионах РФ.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов признавал проблемы с дифференциацией зарплаты учителей, когда "школы - рядом находятся, но разные зарплаты у учителей". По его словам, министерство прорабатывает механизмы поддержки учителей, но это работа, требует большого периода времени.