В России появятся механизмы внесудебной блокировки мошеннических сайтов
14:05
обновлено 14:21
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Возможность внесудебной блокировки фишинговых сайтов появится в рамках второго пакета мер по противодействию мошенничеству. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
"Отдельное внимание уделено борьбе с фишингом. Вводится запрет на распространение информации, направленной на обман пользователей и хищение их данных, а также механизмы внесудебной, оперативной блокировки мошеннических сайтов", - сообщили в аппарате.
Там уточнили, что ранее обязательной блокировке подлежали только ресурсы, имитирующие сайты банков и финансовых организаций.