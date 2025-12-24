В России появятся механизмы внесудебной блокировки мошеннических сайтов

В аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко уточнили, что ранее обязательной блокировке подлежали только ресурсы, имитирующие сайты банков и финансовых организаций

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Возможность внесудебной блокировки фишинговых сайтов появится в рамках второго пакета мер по противодействию мошенничеству. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Отдельное внимание уделено борьбе с фишингом. Вводится запрет на распространение информации, направленной на обман пользователей и хищение их данных, а также механизмы внесудебной, оперативной блокировки мошеннических сайтов", - сообщили в аппарате.

Там уточнили, что ранее обязательной блокировке подлежали только ресурсы, имитирующие сайты банков и финансовых организаций.