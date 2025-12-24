На "Госуслугах" появится возможность сообщать о случаях кибермошенничества
14:06
обновлено 14:33
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. В рамках второго пакета законодательных мер по борьбе с мошенничеством россияне смогут сообщать о случаях кибермошенничества через портал "Госуслуги", сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
"Законопроект также закрепляет право гражданина сообщить о факте кибермошенничества через портал госуслуг. Такой механизм позволит оперативно фиксировать инциденты и автоматически информировать о действиях злоумышленников банки, операторов связи и цифровые платформы", - рассказали в аппарате вице-премьера.