ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

На "Госуслугах" появится возможность сообщать о случаях кибермошенничества

Это позволит оперативно фиксировать инциденты и автоматически информировать банки, операторов связи и цифровые платформы, отметили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко
Редакция сайта ТАСС
14:06
обновлено 14:33

Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко

© Илья Питалев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. В рамках второго пакета законодательных мер по борьбе с мошенничеством россияне смогут сообщать о случаях кибермошенничества через портал "Госуслуги", сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Законопроект также закрепляет право гражданина сообщить о факте кибермошенничества через портал госуслуг. Такой механизм позволит оперативно фиксировать инциденты и автоматически информировать о действиях злоумышленников банки, операторов связи и цифровые платформы", - рассказали в аппарате вице-премьера. 

РоссияГригоренко, Дмитрий Юрьевич