На "Госуслугах" появится возможность сообщать о случаях кибермошенничества

Это позволит оперативно фиксировать инциденты и автоматически информировать банки, операторов связи и цифровые платформы, отметили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. В рамках второго пакета законодательных мер по борьбе с мошенничеством россияне смогут сообщать о случаях кибермошенничества через портал "Госуслуги", сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Законопроект также закрепляет право гражданина сообщить о факте кибермошенничества через портал госуслуг. Такой механизм позволит оперативно фиксировать инциденты и автоматически информировать о действиях злоумышленников банки, операторов связи и цифровые платформы", - рассказали в аппарате вице-премьера.