Путин вручил Соловьеву орден "За заслуги перед Отечеством" III степени

Церемония вручения госнаград проходит в Екатерининском зале Кремля

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил журналисту, теле- и радиоведущему Владимиру Соловьеву орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Церемония вручения госнаград проходит в Екатерининском зале Кремля.

Среди награждаемых 24 декабря - известные музыканты и артисты, а также представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и других сфер.

Глава государства проводит подобные мероприятия регулярно. Некоторые торжественные церемонии приурочены к праздничным и памятным дням. Так, 9 декабря в День Героев Отечества глава государства вручил медали "Золотая Звезда" Героям России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Другие мероприятия проводятся вне зависимости от конкретного дня - например, 17 декабря российский лидер наградил медалями "Золотая Звезда" военнослужащих, проявивших героизм на фронтах в ДНР, в частности при освобождении Северска.