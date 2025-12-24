Кабмин Украины позитивно оценил работу подозреваемого в хищениях главы Госфинмониторинга

Филиппа Пронина подозревают в хищении госсредств при строительстве фортификаций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Кабмин Украины дал оценку "позитивно" работе главы Госфинмониторинга Украины Филиппа Пронина, которого подозревают в хищении госсредств при строительстве фортификаций, следует из данных правительственного портала.

Как говорится в приложении к распоряжению кабмина от 17 декабря, помимо Пронина, в правительстве оценили и работу его первого заместителя Богдана Корольчука, обозначив ее как отличную.

В сентябре на Украине разгорелся очередной коррупционный скандал, после того как депутат Верховной рады Ярослав Железняк опубликовал материалы расследования о растрате $4,8 млн при возведении фортификаций на подконтрольных Киеву территориях Донбасса. За строительство оборонительных сооружений отвечали власти Полтавской области. Выяснилось, что контракты на строительство и закупку материалов были отданы компаниям, связанным с занимавшим в тот момент пост руководителя областной администрации Прониным. При этом никто из руководства области не был привлечен к ответственности, а участвовавшие в схеме фирмы получили новые миллионные госконтракты.

По информации украинских СМИ, Пронин - одноклассник вице-премьера Алексея Кулебы. В декабре 2024 года он был назначен главой Госфинмониторинга Украины. 10 декабря жители Полтавской области собрались у здания украинского парламента с требованием привлечь к ответственности Пронина за хищения.