Абхазия стала первой зарубежной площадкой, принявшей в 2025 году "Знание. Первые"

Общество "Знание" также открыло в Абхазии свое представительство, которое возглавил Рафаил Самсония

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 24 декабря. /ТАСС/. Столица Республики Абхазия Сухум стала в 2025 году первой зарубежной площадкой, принявшей федеральный просветительский марафон "Знание. Первые". Об этом сообщает пресс-служба общества "Знание".

"Российское общество "Знание" в 2025 году начало активную просветительскую работу в Республике Абхазия. Столица Республики Абхазия стала первой зарубежной площадкой, принявшей федеральный просветительский марафон "Знание. Первые". Он был посвящен 80-летию атомной промышленности России, в Сухуме выступили государственные деятели, руководители предприятий, ученые, мастера культуры и спорта. Трансляция с площадки марафона в Абхазии набрала более 1 млн просмотров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты организации провели для молодежи Абхазии лекции, открытые диалоги и мастер-классы. В мероприятиях приняли участие более тысячи человек.

Также общество "Знание" открыло в Абхазии свое представительство, которое возглавил Рафаил Самсония. Это позволило усилить просветительскую работу в республике и расширить лекторское сообщество.

"Прошедший год был ознаменован установлением новых партнерских отношений, расширивших границы нашей просветительской деятельности. Совместно с руководством Республики Абхазия мы наметили масштабный план совместной работы, и уже сделаны первые уверенные шаги: местная молодежь активно включилась в наши мероприятия, а ее представители уже завоевали первые награды в нашем федеральном конкурсе. Мы высоко ценим сложившееся надежное партнерство и нацелены на долгосрочное и эффективное сотрудничество", - сказал заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Георгий Будный.

В будущем году работа просветительской организации в республике будет продолжена. В планах - открытие нового "Дома знаний", площадкой для которого выступит Абхазский государственный университет.