Путин вручил Захаровой орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Официальный представитель МИД РФ 24 декабря отмечает 50-летие
14:12
обновлено 14:24
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени директору департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой.

Указ главы государства о награждении орденом за "вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу" был опубликован 17 апреля.

Захарова 24 декабря отмечает 50-летие. Путин направлял ей поздравительную телеграмму.

Захарова владеет английским и китайским языками, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

После окончания МГИМО в 1998 году она поступила на работу в систему МИД России. Являлась редактором ежемесячного издания "Дипломатический вестник". Исполняла обязанности начальника отдела оперативного мониторинга СМИ департамента информации и печати. В 2005-2008 годах - руководитель пресс-службы постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. В 2008-2011 годах занимала различные должности в центральном аппарате министерства. В 2011-2015 годах - заместитель директора департамента информации и печати МИД России. В августе 2015 года назначена директором этого департамента. 

