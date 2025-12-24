Путин наградил академика Торкунова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Церемония вручения наград проходит в Кремле

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил ректора МГИМО МИД России, академика РАН Анатолия Торкунова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Церемония вручения наград проходит в Кремле.

"Я хотел бы подчеркнуть, что ваш [президента РФ] внешнеполитический курс, последовательный и очень четкий, является мощнейшей основой для профессоров, преподавателей университета, в котором я работаю, для подготовки патриотов, профессионалов, для работы во внешнеполитическом ведомстве и вообще для нашей международной деятельности", - сказал Торкунов после вручения награды.

Орден "За заслуги перед Отечеством" - государственная награда Российской Федерации. Его вручают за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием и повышением обороноспособности страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства. Кроме того, орденом награждают за выдающиеся спортивные достижения, а также укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами.