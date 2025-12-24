В Свердловской области ветеранов СВО освободят от транспортного налога

Инициативу введут с 1 января 2026 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области освободят ветеранов спецоперации, в том числе ветеранов боевых действий, и членов их семей от уплаты транспортного налога с начала 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона.

"Отдельный блок принятых на заседании правительства решений связан с поддержкой участников специальной военной операции и их семей. <...> С 1 января 2026 года участники СВО, в том числе ветераны боевых действий, и члены их семей будут полностью освобождены от уплаты транспортного налога вне зависимости от мощности двигателя", - написал он.

Кроме того, Паслер рассказал, что власти Свердловской области установили приоритет для жен погибших участников спецоперации в предоставлении соцвыплат молодым семьям на приобретение жилья. Также в регионе введено требование, по которому для получения такой поддержки один из членов молодой семьи должен постоянно проживать на территории Свердловской области не менее семи лет.

Ранее губернатор сообщал, что власти Свердловской области упростили условия получения соцвыплаты на земельный участок для семей погибших бойцов спецоперации. По ним родственники не обязаны иметь совместную регистрацию с погибшим.