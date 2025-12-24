Фадеев считает публикацию сцен убийств "за гранью дозволенного"

Глава СПЧ считает неприличным для цивилизованного общества публиковать подобные кадры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает неприличным для цивилизованного общества публиковать кадры реальных убийств.

"Публиковать видео расправ - это игра за гранью дозволенного", - сказал Фадеев журналистам, комментируя требование постоянной комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере к СМИ и Telegram-каналам удалить фото- и видеоматериалы убийства школьника в Одинцово.

Он пояснил, что речь не о запретах. "Мы не говорим о запретах. Мы говорим о том, что блогерам и авторам Telegram-каналов стоило бы собраться и самим договориться о правилах. Давайте решим, что публиковать сцены реальных убийств - неприлично. Это табу, которое цивилизованное общество вырабатывает для себя самого", - пояснил глава СПЧ.