В РФ признали нежелательной отслеживающую экспорт нефти России B4Ukraine

Деятельность B4Ukraine сосредоточена на мониторинге экспорта российской нефти и газа с целью усиления санкций и ограничения доступа к мировому рынку, указали В ГП

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность нидерландской компании B4Ukraine, ведущей мониторинг российского экспорта углеводородов и зарубежных компаний, оставшихся на российском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"По результатам проверки Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной деятельности международной некоммерческой организации Stichting B4UkraineFoundation (B4Ukraine, Королевство Нидерландов), являющейся коалицией более 100 организаций гражданского общества", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Деятельность B4Ukraine сосредоточена на мониторинге экспорта российской нефти и газа с целью усиления санкций и ограничения доступа к мировому рынку для нашей страны, отслеживании компаний, которые остались на российском рынке после начала СВО", отметили в Генпрокуратуре.

"На российском направлении реализуются программы и проекты по дискредитации руководства РФ. Участники фонда проводят информационные и расследовательские кампании в целях усиления санкционного давления, взаимодействуют с нежелательными в нашей стране организациями", - добавили в надзорном ведомстве.