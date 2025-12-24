На поддержку наукоградов в РФ направили более 600 млн рублей за два года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Свыше 600 млн рублей было направлено на поддержку наукоградов в России за два года. Эти вложения уже дали ощутимый результат в виде новых материалов, биотехнологических продуктов и решений для аэрокосмической отрасли, сообщил ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

Научно-технический потенциал наукоградов России стал одной из тем на круглом столе комитета.

"Поддержка таких территорий - это осознанная инвестиция в будущее. В 2024-2025 годах по федеральному проекту "Поддержка наукоградов" выделено свыше 600 млн рублей, из которых 70% направлены на развитие инфраструктуры. Эти средства уже дают ощутимый результат: появляются новые материалы, биотехнологические продукты, решения для аэрокосмической отрасли. Я уверен, что развитие сети наукоградов - стратегическая задача, напрямую связанная с конкурентоспособностью российской науки и технологической независимостью страны", - сказал сенатор.

Всего в России насчитывается 12 муниципальных образований со статусом наукограда. По словам сенатора, до 2030 года статус могут получить еще несколько городов, способных обеспечить инновационный рост региона. "Уже сегодня формируется мощный подмосковный кластер - объединение Пущино, Протвино и Серпухова. Это пример того, как синергия нескольких научных центров может усилить эффект для всей экономики", - отметил Мурог.

Как сказал сенатор, наукограды являются ключевыми точками роста технологического потенциала страны. "За последние годы именно здесь сформировались сильнейшие школы в микроэлектронике, биотехнологиях, материаловедении, аэрокосмической и ядерной отраслях. Эти города доказали, что способны превращать научные идеи в реальные технологии и промышленную продукцию", - отметил собеседник агентства.

По его словам, ценность наукоградов в том, что на одной территории сосредоточены наука, образование и производство. Исследования не застревают на уровне лабораторий - они быстро проходят путь от эксперимента до серийного внедрения. "Студенты получают возможность с первых курсов работать в реальных проектах, а предприятия - доступ к передовым разработкам и специалистам", - добавил Мурог.