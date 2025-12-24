Историк Черемин: после войны ЦРУ и MI6 стали кураторами бандеровцев

Александр Черемин отметил, что наибольший урон "бандитскими формированиями" был нанесен советским партийным работникам и тем, кто служил в Вооруженных силах СССР

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Американские и британские спецслужбы взяли шефство над антисоветским подпольем на Украине, заменив кураторов из немецкой военной разведки - абвера, после Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС заявил доктор исторических наук, член совета по патриотическому воспитанию общероссийской общественной организации "Офицеры России" Александр Черемин.

"С 1946 года у украинских националистов и всех остальных, кто вел подпольную партизанскую борьбу на территории Советского Союза, появились новые хозяева. Вместо абвера их стали курировать непосредственно ЦРУ и MI6. И получилось так, что именно эти подполья, которые действовали на территории западной Украины, западной Белоруссии и прибалтийских республик, уже получали определенные указания по нанесению как материального, так и морального ущерба на советской территории непосредственно от англосаксонских спецслужб", - сказал он.

Историк отметил, что наибольший урон "бандитскими формированиями" был нанесен советским партийным работникам и тем, кто служил в рядах Вооруженных сил СССР.

"Как итог, получилось так, что именно англосаксы стали преемниками непосредственно немецких спецслужб, которые успели заложить этот антисоветский фундамент. Уже на этой базе Великобритания и США продолжили борьбу против Советского Союза в 1950-е годы внутри страны", - подчеркнул Черемин.

