Статья

Новые знаки на дорогах России. Что ждет автолюбителей с 1 января

В 2026 году вступил в силу обновленный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и сужение парковочных мест вдоль края проезжей части. Почему потребовались нововведения — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ ТАСС

Концепция обновленного стандарта направлена ​​на то, чтобы минимизировать количество дорожных знаков и снизить административно-визуальный шум. "Основная проблема, <...> озабоченность тем, что эти дорожные знаки есть в государственных стандартах, но их нет в правилах дорожного движения", — отметил в разговоре с ТАСС Дмитрий Попов, автоэксперт, эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения.

Уменьшились размеры парковочного места

Помимо введения новых дорожных знаков уменьшили размеры одного парковочного места вдоль дороги на 25 см. Действующие размеры теперь составляют 2,25 м на 6,5 м, что имеет как плюсы, так и минусы. Автоэксперт допустил, что уменьшение ширины парковочного места может повлечь за собой небольшие локальные дорожно-транспортные происшествия.

"Во-первых, это годится и работает только в условиях одностороннего движения, а при двухстороннем движении мы все равно в полутора метрах не разъедемся. Во-вторых, у нас и так водители в параллельной парковке отстают и не умеют парковаться. С парковочным местом 2,25 м ситуация будет еще сложнее", — высказал мнение Попов. Однако специалист отметил и плюсы — появляется возможность создания дополнительных мест для парковки на противоположной стороне дороги.

Знак "Глухие пешеходы"

С начала года в силу вступил знак "Глухие пешеходы" (табличка 8.15.1). Введение этого дорожного знака направлено на привлечение внимания автомобилистов к пешеходам с ограничением слуха. "У нас уже введен знак "Слепые пешеходы", но с глухими история еще хуже, потому что человек все видит, но у него полностью отсутствуют навыки аудиоориентации. Конечно, введение знака 8.15.1 на пользу", — подчеркнул в разговоре с ТАСС Дмитрий Попов.

© WWBM/ Wikimedia Commons

Эксперт также отметил, что с появлением данного дорожного знака уровень ответственности автомобилистов повысится. "Я понимаю, что появятся критики, которые будут говорить, что все равно никто на этот [знак] не реагирует. Однако всегда есть люди, у которых высока планка социальной защиты", — заключил Попов.

Стоп-линия

Еще одно нововведение — вертикальный знак "Стоп-линия". Он особенно важен в тех местах, где режимами предусмотрена остановка транспортного средства при движении через перекресток. Дмитрий Попов пояснил ТАСС, что нарисовать стоп-линию недостаточно, так как разметка может стереться, скрыться под снегом и т.д. Применение же вертикального знака "Стоп-линия" будет удобно для всех участников дорожного движения.

© WWBM/ Wikimedia Commons

"Знак размещается по ГОСТу на маленькой высоте — нижний край от проезжей части 1,5 м. И когда мы берем горизонтальный знак, у которого при втором типоразмере ширина 90 см, установленный на высоте 1,5 м на узком тротуаре, то пешеходы врезаются в него, задевают и т.д. В этих условиях, когда разметка не спасает и без знака не обойтись, использовать вертикальный знак — хорошо", — прокомментировал ТАСС Дмитрий Попов. Эксперт также напомнил, что за нарушение стоп-линии на водителя возлагается штраф в размере 1 тыс. рублей.

Какую скорость рекомендуют знаки

С этого года также вступил в силу знак 6.2.1 "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности", который позволяет уменьшить визуальный шум. Ранее на участках, где расположена искусственная неровность, должны были устанавливать сразу два знака: 5.20 "Искусственная неровность" и 3.24 "Ограничение максимальной скорости". "Это очень умное техническое решение, очень умное. Введение вот этого знака под "лежачим полицейским" позволит сократить количество знаков ограничений скорости, которые абсолютно не нужны", — поделился мнением Попов. Кроме этого, введение знака 6.2.1 позволит поберечь машины и повысить комфорт в пути.

Другие изменения

Согласно новому стандарту, на некоторых знаках теперь указывается период их действия вплоть до месяцев — не только часы или дни недели. Это позволит более точно регулировать режимы, например, сезонную парковку или ограничения в зимний период.

Также вводится знак "Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие" (табличка 8.16.2) , где будут изображены дождевое облако и снежинка. Такое нововведение нужно для более компактного размещения информации там, где требуется указать сразу несколько условий.

© WWBM/ Wikimedia Commons

Знак 6.4 "Парковка" тоже видоизменили. Теперь знак не только обозначает место для парковки, но и дополнительно указывает способ парковки транспортного средства.

© WWBM/ Wikimedia Commons

А что со знаками?

Наряду с введением новых знаков в силу вступил стандарт в части их изготовления: теперь предъявляются более четкие требования к качеству материалов и крепежей, чтобы знаки были долговечными и устойчивыми — это должно повысить надежность и читаемость дорожных указателей.

В новом положении также были внесены изменения к требованиям внешнего вида знаков: пункт 3.4 (на одном дорожном знаке и на одной дороге все надписи должны быть выполнены одним шрифтом) и пункт 5.2.5 (способ установки знака должен гарантировать полную сохранность его лицевой стороны).

Что делали и как тестировали

Поправки в ГОСТ 52289-2019 и ГОСТ Р 52290-2024 разрабатывались более трех лет специалистами 278 Технического комитета и Центром организации дорожного движения (ЦОДД). Утвержденные Росстандартом новые поправки в государственный стандарт имели право досрочного применения и тестировались в 2025 году на территории Москвы. За нарушение обновленных знаков, которые были установлены в тестовом формате, автомобилистов не штрафовали.

Виктория Васильева