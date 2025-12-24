Собянин: электросуда заменят тридцатилетние "лоханки" на Москве-реке

Полный переход на электросуда будет полезен с точки зрения экологии, эстетики и развития туризма, отметил мэр столицы

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Рост производства электросудов позволит заменить ими тридцатилетние "лоханки" на Москве-реке. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

"С вводом <...> судостроительной верфи по созданию электросудов мы планируем, что в ближайшие годы мы значительно увеличим количество таких трамвайчиков, увеличим количество маршрутов и постепенно будем стимулировать, чтобы частные инвесторы, которые оказывают услуги на Москве-реке с точки зрения экскурсионных прогулок, из своих лоханок 30 или 50-летней давности пересаживались тоже на электросуда", - рассказал Собянин.

Он отметил, что полный переход на электросуда будет полезен с точки зрения экологии, эстетики и развития туризма.