Умер ветеран войны Петр Морозов

Ему было 102 года

Редакция сайта ТАСС

Петр Морозов © Официальный сайт Ульяновской городской думы

УЛЬЯНОВСК, 24 декабря. /ТАСС/. Почетный гражданин Ульяновска, ветеран Великой Отечественной войны Петр Морозов умер на 103-м году жизни. Об этом говорится в сообщении Ульяновской городской думы.

"На 103-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Ульяновска Петр Морозов", - говорится в сообщении.

Петр Арсентьевич родился 15 июня 1923 года в поселке Каменка Юхмачинского района Республики Татарстан. Он окончил сельскую семилетку в 1940 году, затем поступил в Мелекесский ветеринарный техникум.

15 июля 1942 года Морозов был призван Юхмачинским районным военным комиссариатом (РВК). По распределению он был направлен в стрелковый полк №3344. Петр Арсентьевич служил рядовым. После прохождения курса молодого бойца в Татищевском лагере солдат был направлен на фронт в Прибалтийскую армию под командованием маршала Советского Союза Леонида Говорова. В 1944 году он получил ранение и был направлен в госпиталь города Добель, затем - в Ригу, а после этого - в Ленинград. Морозов был демобилизован в 1945 году из города Лысьва.

После войны Петр Арсентьевич работал в совхозе ветеринаром. На пенсию он вышел в 2000 году. Общий трудовой стаж ветерана составляет более 52 лет.

Петр Арсентьевич был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР 1979 г. и 1982 г. Ветеран поощрен знаками "Фронтовик 1941-1945", "Победитель социалистического соревнования 1975 года" и "Победитель социалистического соревнования 1977 года".

Ульяновская городская дума выражает глубокие соболезнования родным и близким Петра Арсентьевича.