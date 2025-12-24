Путин: удостоенными госнаград выдающимися россиянами гордится вся страна

Глава государства отметил тех, кто смог добиться колоссальных высот в своем деле и удостоен звания Героя труда России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вся страна гордится удостоенными высших государственных наград выдающимися россиянами. На это указал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.

"Вы трудитесь, преподаете, проводите научные исследования в самых разных сферах, но делаете это так, что вами гордится вся наша страна", - подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил тех, кто смог добиться колоссальных высот в своем деле и удостоен звания Героя труда России. "Это токарь Череповецко-Чепецкого механического завода Андрей Алексеевич Караваев и директор Калининской атомной станции Виктор Игоревич Игнатов, гидрометаллург Надеждинского завода Александр Вениаминович Хохлачев и глава компании "Транснефть" Николай Петрович Токарев, а также легенда автоспорта и генеральный директор "Камаза" Сергей Анатольевич Когогин", - сказал Путин.

Звание Героя труда присвоено также дирижеру Владимиру Спивакову, уникальному мастеру, который, по словам президента, состоялся не только как великий музыкант, но и как блестящий педагог и щедрый благотворитель. "Сегодня в этом зале поистине свет российской культуры. Люди, которых отличает по-настоящему большой талант и глубокое понимание значимости творческой деятельности, ответственности за ее результаты, ее влияние на умы и на души людей", - продолжил он.

Высшей государственной награды страны - ордена Святого апостола Андрея Первозванного удостоен режиссер Никита Михалков. "Самобытный кинорежиссер, человек для которого преданность отечеству, стремление защищать нашу историю, духовные ценности, развивать отечественную культуру является поистине определяющим и в жизни, и в творчестве", - подчеркнул Путин.

Также высокими наградами отмечены пианист Денис Мацуев и режиссер Игорь Угольников, актер Сергей Маковецкий и вокалист Эльдар Абдразаков, народный архитектор Николай Шумаков. "Вы представляете разные жанры искусства, но всех вас роднит творческая востребованность, безусловное качество ваших работ и действительно всенародное признание", - резюмировал глава государства.

"Примером для граждан России, особенно для молодежи, всегда были и остаются герои спорта. Рад приветствовать в этом зале выдающегося тренера Татьяну Николаевну Покровскую и ярчайших звезд отечественного хоккея Владимира Семеновича Мышкина и Алексея Викторовича Касатонова", - обратился Путин к собравшимся.

Президент подчеркнул, что многие присутствующие снискали авторитет и как высококлассные специалисты, и как талантливые наставники. "Активно делятся богатейшим опытом с молодыми поколениями бригадир молочно-товарной фермы Людмила Петровна Аврамова и бурильщик Серебрянников Василий Геннадьевич. Ректор знаменитой кузницы театральных кадров - "Щуки", - Евгений Владимирович Князев и завкафедрой юридического факультета Юридического института Российского университета дружбы народов Евгения Евгеньевна Фролова", - отметил он.

В заключение Путин поблагодарил награжденных за честный, напряженный труд, за вклад в развитие и укрепление Отечества, за благородную верность отчизне. "От всей души поздравляю вас с высокими наградами Родины и с наступающим Новым Годом. Счастья вам, успехов во всех начинаниях и всего самого доброго", - подытожил он.