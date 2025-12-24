Володин обсудил с Кобзевым социально-экономическое развитие Иркутской области

Также речь шла об укреплении производственно-технологического комплекса региона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым обсудил вопросы социально-экономического развития региона. Об этом сообщается на сайте палаты парламента.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и депутатами от субъекта РФ. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона и его законодательные инициативы", - говорится в сообщении.

Кобзев проинформировал Володина о региональных мерах поддержки участников СВО, развитии экологического туризма и ключевых инфраструктурных проектах, которые реализуются в Иркутской области. Также речь шла об укреплении производственно-технологического комплекса региона.