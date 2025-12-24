Проект "Яр парка" в Казани получил разрешение на строительство

Первые шесть корпусов уже прошли экспертизу

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Проект многофункционального комплекса "Яр парк" на берегу Казанки получил разрешение на строительство. Об этом сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции мэр Казани Ильсур Метшин.

"На прошлой неделе они получили разрешение на строительство. Первые шесть корпусов уже прошли экспертизу", - сказал Метшин.

Ранее сообщалось, что многофункциональный комплекс с конгресс-центром "Яр парк" будет представлять собой парк на берегу реки Казанки, где рекреационные функции дополнят деловой и туристической инфраструктурой. Комплекс будет состоять из 13 корпусов общей площадью 302 тыс. кв. м, а доля озеленения достигнет 28% территории.

Проект реализуется по инициативе инвестиционно-девелоперской компании Kravt hotels & homes. В качестве застройщика выступит китайская компания PowerChina International Group Limited. Это будет ее первый проект, реализуемый в России.