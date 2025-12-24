"Медиалогия" назвала самые популярные мемы

Ими стали "Итальянский брейнрот" и "Эффект Долиной"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Гибриды животных и предметов, сгенерированные искусственным интеллектом под названием "Итальянский брейнрот", а также "Эффект Долиной" стали самыми популярными мемами в 2025 году, набравшими в сумме свыше 1,3 млн упоминаний в русскоязычном сегменте социальных сетей. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного аналитической компанией "Медиалогия" (есть в распоряжении ТАСС).

"Первое место в рейтинге: Итальянский брейнрот: бомбардиро крокодило, балерина каппучино, тун тун тун сахур и другие. 1,1 млн сообщений", - говорится в исследовании.

На втором месте по упоминаемости оказался "Эффект Долиной" (251,4 тыс. сообщений) - волна обсуждений, возникшая вокруг дела Ларисы Долиной и Полины Лурье, которое вскрыло мошеннические схемы на рынке недвижимости. Третью строчку занял мем о речевых особенностях молодежи "А ниче тот факт, что" (194,6 тыс. упоминаний).

В список самых вирусных мемов года также вошли "Дикий огурец" о "предке современного овоща", "Сидим с бобром за столом", стримерский мем "42, братуха" с отсылкой к роману "Автостопом по галактике" и Кемеровской области, а также "Скебоб", изображающий странную птицу. В топ-10 также вошли мем с персонажем сериала "Декстер" Джеймсом Доаксом, "Но не могу это доказать", "Юра Борисов за столом" и "Сам решу".