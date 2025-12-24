Рост штрафов для собственников памятников архитектуры ускорит реставрацию в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в случае, если и эта мера не поможет, будет подано заявление в суд с требованием изъять в пользу государства данные памятники

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Штрафы за нарушения при содержании памятников архитектуры в Москве будут исчисляться в процентах от кадастровой стоимости зданий. Это улучшит дисциплину среди собственников, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

"Вот эти символические мизерные штрафы, которые были при нарушении правил содержания памятника, мы проинициировали, и Государственная дума приняла закон, по которому штрафы исчисляются теперь не в рублях, а в процентах от кадастровой стоимости здания, от трех до пяти - это огромные суммы. Поэтому желания приводить памятники в порядок будет у наших коллег значительно больше. А у тех, у кого оно все равно не появилось, мы входим в суд с принуждением о том, чтобы эти памятники были приведены в порядок", - сказал мэр.

Он отметил, что в случае, если и эта мера не поможет, будет подано заявление в суд с требованием изъять в пользу государства данные памятники.

Собянин уточнил, что в Москве провели реставрацию около 2,5 тыс. памятников. В городе на одну тыс. увеличилось количество памятников архитектуры, включенных в защищенный реестр. 95% памятников находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.