Главой АСВ назначили Александра Жданова

Прежний руководитель АСВ Андрей Мельников решением совета директоров освобожден от должности

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Генеральным директором Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с 13 января 2026 года назначен директор департамента финансового оздоровления Банка России Александр Жданов, следует из сообщения агентства.

"Под руководством председателя Банка России Э. С. Набиуллиной состоялось очередное заседание совета директоров государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов". <…> По представлению председателя совета директоров генеральным директором агентства с 13 января 2026 года назначен Александр Юрьевич Жданов", - говорится в сообщении.

Прежний руководитель АСВ Андрей Мельников решением совета директоров освобожден от должности.

В октябре Мельников был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере - на сумму 4 млрд рублей. Мельников проходит в рамках уголовного дела бывших заместителей главы АСВ Александра Попелюха и Ольги Долголевой,

Жданов с 2000 года работал на разных должностях Банка России. В 2012 году он стал заместителем директора департамента банковского регулирования ЦБ. Должность директора департамента финансового оздоровления ЦБ Жданов занимал с 2017 года.