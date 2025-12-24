На Урале направили 30 млн рублей для детей с диабетом и паллиативным пациентам

На средства приобретут, в частности, приборы, способные облегчить дыхание и специальное высококалорийное белковое питание

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство Свердловской области направило дополнительно около 30 млн рублей для помощи детям с сахарным диабетом и паллиативным пациентам. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Финансирование закупок систем непрерывного мониторинга глюкозы для юных свердловчан с сахарным диабетом будет увеличено на 10 млн рублей в 2025 году. Еще 19 млн рублей планируется направить на обеспечение пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, медицинскими изделиями для поддержания функций организма на дому", - рассказали в департаменте.

Заместитель губернатора - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова отметила, что область одной из первых в России начала обеспечивать детей с сахарным диабетом первого типа датчиками для круглосуточного непрерывного мониторинга глюкозы. "Эти портативные устройства удобны тем, что помещенный под кожу сенсор автоматически измеряет уровень глюкозы несколько раз в сутки, днем и ночью, и ребенку не нужно прокалывать палец. На сегодняшний день приборами различных моделей пользуются 1 795 детей", - рассказала она.

На средства для паллиативных пациентов будут приобретены приборы, способные облегчить дыхание, специальное высококалорийное белковое питание и другие медицинские изделия для поддержания функций организма на дому.