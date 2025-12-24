ФАДН планирует создать филиалы Дома народов России в Донбассе и Новороссии

Глава агентства Игорь Баринов добавил, что ведется поиск финансирования и помещений

ДОНЕЦК, 24 декабря. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) намерено открыть филиалы Дома народов России в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщил ТАСС глава агентства Игорь Баринов во время поездки в ДНР.

"Мы планируем, конечно же, открывать филиалы, <...> в планах у нас есть. Постараемся, конечно, как можно быстрее их реализовать. Мы во всех новых субъектах постараемся открыть Дома народов России", - сказал Баринов.

Он добавил, что ведется поиск финансирования и помещений.

В сентябре открыт филиал Дома народов России в ДНР. На трех этажах размещены выставочные и лекционные площадки, пресс-центр для подготовки молодых журналистов.