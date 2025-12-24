В РПЦ назвали безумием решение Киева праздновать день программиста 7 января

По мнению зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, указ выражает презрение к православному большинству населения

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Решение украинских властей праздновать 7 января день программиста демонстрирует безумие создавших его политтехнологов и выражает презрение к православному большинству населения. Об этом ТАСС заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о праздновании дня программиста 7 января, в день отмечаемого православными Рождества Христова.

"С одной стороны, это выражение презрения к православному большинству украинского общества, совершенно ожидаемое от властей. А с другой, те политтехнологи, которые это придумали, демонстрируют абсолютное безумие, полагая что православные будут праздновать день программиста вместо Рождества", - сказал Кипшидзе.