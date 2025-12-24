Глава АСИ поблагодарила Путина за его наставничество

На церемонии президент наградил Светлану Чупшеву орденом Почета

Редакция сайта ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева © Ruptly

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева поблагодарила президента РФ Владимира Путина за его поддержку и наставничество, отметив, что она гордится иметь возможность помогать деятельным россиянам реализовывать свои идеи.

"Я счастлива, что я родилась в ваше время, что я живу, воспитываю детей в моей любимой стране, где великий президент. И моя семья думает так же. <...> Моя семья молится за вас, за нашу великую страну, за наш народ. Спасибо вам большое за возможность работать с вами, за возможность давать возможности другим деятельным людям в нашей стране. Спасибо вам за наставничество, за то, что мы все имеем возможность гордиться - гордиться нашей страной, гордиться нашим президентом", - сказала Чупшева на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

На церемонии президент наградил главу АСИ орденом Почета.