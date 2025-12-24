Подготовку кадров в регионах назвали приоритетом работы казачества в 2026 году

В Совете при президенте России по делам казачества разработали ключевые направления развития, которые будут актуальны в среднесрочной перспективе

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Поддержка развития кадрового потенциала казачества в регионах России должна войти в число приоритетов работы органов власти и казачьих обществ в 2026 году. Об этом сообщил на Совете при президенте России по делам казачества помощник президента, председатель совета Дмитрий Миронов.

"Следующий год знаменует завершение второго этапа реализации стратегии [развития казачества до 2030 года]. В связи с этим возрастает значимость внимательного отношения к вопросам реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества в регионах. <…> Конечно, во главу угла должна быть положена поддержка развития кадрового потенциала российского казачества. Всероссийское казачье общество провело в этом году большую работу в этом направлении, также необходимо ее активное продвижение на региональном уровне", - сказал Миронов.

Он добавил, что для членов совета уже были разработаны и направлены рекомендации по взаимодействию с органами власти в субъектах для реализации планов и задач стратегии в 2026 году.

Также помощник президента подчеркнул, что советом были разработаны ключевые направления развития казачества, которые будут актуальны в среднесрочной перспективе, в частности, наполнение кадрами мобилизационного людского резерва Минобороны России, решение задач по формированию правдивого мнения у учащихся о российском казачестве, апробация учебно-методического пособия "История казачества России", работа Центрального музея российского казачества, формирование основ новой кадровой политики Всероссийского казачьего общества.

В 2021 году президент России Владимир Путин утвердил Стратегию государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Целью госполитики в этой сфере в документе названа консолидация российского казачества, сохранение и использование его наследия и культуры, формирование эффективного механизма привлечения казачества к несению государственной и иной службы, участие в решении государственных задач в интересах национальной безопасности.