Путин: выдающегося успеха нельзя добиться без творческого подхода к любому делу

По словам президента РФ, эта искра, которая есть у каждого награжденного на церемонии вручения госнаград, светит очень ярко

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что только творческий подход в любом деле позволяет добиваться выдающихся результатов. Такое мнение глава государства высказал, завершая церемонию вручения госнаград, которая состоялась в Екатерининском зале Кремля.

"Здесь собрались люди, которые добились выдающихся результатов в своей работе, в своей деятельности, в своей жизни", - констатировал Путин. "Здесь собрались люди, которые занимаются творчеством, в какой бы отрасли вы ни работали - и в производстве, и в искусстве, и в спорте - все равно это творческий подход. Без творческого подхода добиться таких результатов, которых вы добиваетесь, невозможно. То есть вы тоже творцы. Это значит, что и в вас есть искра божия. Господь прикоснулся к вам своей дланью, наградил вас талантом", - подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, эта искра, которая есть у каждого награжденного, светит очень ярко. "Я уверен, она будет светить вам дальше. Я хочу попросить вас, чтобы и вы в свою очередь передавали этот знак божий и другим людям, другим поколениям, тем, кто с вами рядом часто идет, и вообще миллионам наших граждан", - подытожил он, пожелав всем собравшимся всего самого доброго в наступающем Новом году.