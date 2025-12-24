Путин отметил вклад лауреатов премии "Больше, чем путешествие" в развитие туризма

Президент РФ подчеркнул, что благодаря нынешним лауреатам десятки тысяч молодых людей открыли для себя новые туристические маршруты по стране, побывали в природных заповедниках, на производствах и в образовательных учреждениях

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям торжественной церемонии награждения победителей Всероссийской премии "Больше, чем путешествие", отметив вклад лауреатов в развитие отечественной туристической отрасли. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Сегодня в Национальном центре "Россия" чествуют энергичных, увлеченных делом людей и целые команды. Их весомый вклад в развитие отечественной туристической отрасли отмечен коллегами, экспертами, членами представительного, авторитетного жюри и, что не менее важно, приверженцами активного образа жизни", - говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что благодаря нынешним лауреатам десятки тысяч молодых людей открыли для себя новые туристические маршруты по стране, побывали в природных заповедниках, на производствах и в образовательных учреждениях, познакомились с достопримечательностями городов, поселков и регионов России.

Президент выразил уверенность, что программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" будет развиваться и послужит воспитанию молодежи на высоких идеалах патриотизма, бережного отношения к национальной истории, культуре и своим духовным корням.

"Желаю вам ярких впечатлений и всего наилучшего", - заключил глава государства.