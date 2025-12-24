Путин пообщался с лауреатами госнаград в Кремле за бокалом шампанского
Редакция сайта ТАСС
15:19
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в неформальной обстановке кратко пообщался с лауреатами госнаград в Кремле за бокалом шампанского, передает корреспондент ТАСС.
Ранее в Екатерининском зале Сенатского дворца Московского Кремля прошла торжественная церемония вручения государственных наград.
После награждения президент по традиции поднял бокал шампанского в честь этого знаменательного события, а также неформально обменялся несколькими словами с теми, кто только что получил из его рук высокие награды.