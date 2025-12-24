В Херсонской и Запорожской областях хотят сформировать казачьи округа

Также планируют создать казачье общество в ДНР

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Казачьи округа должны быть сформированы и включены во Всероссийское казачье общество (ВсКО) в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях в 2026 году. Об этом сообщил на Совете при президенте России по делам казачества помощник главы государства, председатель совета Дмитрий Миронов.

В 2025 году был официально сформирован и принят в состав Всевеликого войска Донского казачий округ в Луганской Народной Республике.

"Хотел бы отметить, что динамично развивалась работа по становлению структуры казачьих обществ в исторических субъектах федерации. <...> Ведется работа по созданию окружных казачьих обществ в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Важно оказать им содействие для завершения [работы по созданию округов] и включения в состав Всероссийского казачьего общества в будущем году", - сказал Миронов.

Он попросил Федеральное агентство по делам национальности (ФАДН) России и Всероссийское казачье общество внимательно изучить план на следующий год по созданию и интеграции данных реестровых обществ.