ФСИН объяснила очереди на отправку посылок в колонию, где находится Блиновская

Поток граждан увеличился из-за новогодних праздников

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 24 декабря. /ТАСС/. Увеличенный поток граждан, желающих отправить посылку осужденным во владимирской колонии, где отбывает наказание блогер Елена Блиновская, связан с предстоящими новогодними праздниками. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Владимирской области.

Ранее в СМИ сообщалось, что в колонии №1 в поселке Головино якобы ужесточили досмотры - родственники заключенных ждут по четыре часа в очереди с передачками.

"В преддверии новогодних праздников в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области действительно наблюдается увеличенный поток граждан, желающих отправить передачи осужденным, содержащимся в учреждении. При этом сотрудниками исправительной колонии принимаются исчерпывающие меры по качественному и оперативному досмотру передач. Комната приема передач работает в штатном режиме в соответствии с графиком", - сообщили в региональном УФСИН.

В ведомстве отметили, что официальных жалоб к администрации учреждения со стороны родственников осужденных не поступало.

В соцсетях ранее появилась информация о том, что Блиновскую перевели в привилегированный отряд женской ИК-1 Владимирской области. УФСИН по региону сообщило, что все осужденные в колонии содержатся в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства.