Программа "Больше, чем путешествие" за пять лет объединила 320 тыс. человек

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что сообщество "живет и фонтанирует новыми идеями, придумывает пешеходные маршруты, большие путешествия"
15:29

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" объединила за пять лет 320 тыс. человек, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на церемонии вручения одноименной премии в Национальном центре "Россия".

"У этой программы есть прекрасный девиз: "Знать, любить, гордиться". Вот за пять лет программа "Больше, чем путешествие" - это больше, чем знание, больше, чем любовь, хотя казалось, чего уж может быть больше, больше, чем гордость. Это 320 тысяч единомышленников, людей, которые узнали свою страну, ножками ее прошли, убедились в том, что Россия - это чудесная, неповторимая, огромная, очень разная, но от этого еще более прекрасная страна - наша Родина", - сказал Новиков.

Он отметил, что сообщество "живет и фонтанирует новыми идеями, придумывает пешеходные маршруты, большие путешествия".

Новиков также вручил гран-при премии Государственному историко-археологическому музею-заповеднику "Херсонес Таврический" за проект "Херсонес Таврический - город двух тысячелетий".

Премия "Больше, чем путешествие" одноименной программы Росмолодежи призвана выявить и поощрить тех, кто превращает молодежные путешествия по России в полезный опыт. Стать участником всероссийской премии можно было в трех категориях: "Люди", "Организации", "Проекты". Заявки принимались в 8 основных номинациях. 

