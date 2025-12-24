Погибшую из-за атаки ВСУ на Севастополь девочку похоронили рядом с героями СВО

Место выбрали родители

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Арина Дроздова, которая погибла из-за ранения, полученного при атаке ВСУ на Севастополь, по просьбе родных похоронена на Аллее Славы рядом с бойцами специальной военной операции, сообщил ТАСС губернатор Михаил Развожаев.

15-летняя девочка была ранена 30 ноября в результате атаки ВСУ и находилась в крайне тяжелом состоянии. Ее перевели для лечения в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, но спасти ребенка не удалось - она умерла 18 декабря. В среду состоялись похороны. По данным посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, девочка стала как минимум 238-м российским ребенком, убитым ВСУ с февраля 2022 года.

"Похоронили Арину на Аллее Славы, на кладбище "Кальфа", рядом с нашими воинами. Так захотели родители", - сказал губернатор, напомнив, что там же покоится и двухлетняя Лиза Кирнос, погибшая в июне 2024 года при обстреле пляжа Учкуевка.

В своем Telegram-канале Развожаев выразил соболезнования родным и близким Арины. "Несмотря на все усилия севастопольских и московских врачей, Арины не стало. Нет сильнее горя, чем потеря ребенка. Нет большей боли, чем провожать в [последний] путь того, кто только начинал жить", - написал он.