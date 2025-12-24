Захарова подарила Путину небольшое эссе

Российский лидер подарил дипломату небольшую шкатулку

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова подарила президенту России Владимиру Путину "небольшое эссе", передает корреспондент ТАСС.

После церемонии вручения госнаград в Кремле участники пообщались в неформальной обстановке за бокалами шампанского, и Путин подарил Захаровой, у которой юбилей, небольшую шкатулку.

"А можно я вам тоже подарок? Может быть вы улыбнетесь", - обратилась официальный представитель МИД к Путину и протянула ему конверт с надписью от руки "В. В. Путину (лично)". Как пояснила Захарова журналистам, речь идет "о небольшом эссе про то, что стоит за орденами".

Ранее президент уже поздравил Захарову с днем рождения телеграммой, отметив ее вклад в решение ответственных задач дипломатии, а также "умение ярко вести острую полемику".

Российский лидер пожелал дипломату крепкого здоровья и всего самого доброго. Официальный представитель МИД РФ 24 декабря отмечает 50-летие.